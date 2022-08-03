Visa宣布在亞太地區全面推出Visa Eco Benefits永續消費權益，為一套以永續為核心的支付解決方案，將幫助亞太地區的Visa持卡人了解日常消費對環境的影響。持卡人可透過銀行網站或手機應用程式計算用Visa卡交易所產生的碳足跡、選擇碳抵銷方案或向慈善機構捐款。

參與Visa Eco Benefits永續消費權益的銀行能夠為Visa持卡人提供永續消費相關的支付解決方案，滿足消費者對永續金融服務日益增長的需求。

根據Visa和YouGov調查機構的最新調查，有72％的台灣消費者期待金融機構提供永續支付解決方案，其中更有過半的台灣消費者（57％）會期待了解個人消費碳足跡，進而選擇提供相對應解決方案的金融機構服務；對應亞太地區的消費者則有66％期待永續支付解決方案，同時有52％消費者希望選擇提供永續服務的金融機構 。

Visa台灣總經理趙麗芳表示，台灣超過八成消費者（82％）表示如果能更了解個人碳足跡，將有意願做出更有益於環境的消費選擇，銀行和金融科技新創夥伴現已能夠為已發行的Visa卡增加永續消費權益。透過推出這項權益，Visa希望能將我們網絡延伸到支付外，除了持續促進支付交易，也為合作夥伴和持卡人提供更多洞察。

Visa Eco Benefits永續消費權益包含碳足跡計算器：與新創夥伴Verrency合作，幫助持卡人洞察或預估自身消費產生的碳足跡。碳抵銷方案：提供持卡人多項永續行動項目來抵銷碳足跡，包含林業與清潔能源。捐款環保組織：使用Visa卡片時可同時啟動向環保慈善組織捐款的功能。永續卡片材質：使用永續材料製作的實體支付卡。永續消費教育：提供持卡人在永續消費上個人化的建議和資訊。

Verrency全球執行長Jeroen van Son表示，我們每天購買的產品和服務這些家庭消費支出，是全球碳排放的主要來源，這成為消費者參與永續行動的絕佳機會，在我們日常行為上進行碳抵銷進而開始碳中和的生活。目前消費者尚未有任何工具幫助他們採取行動來抵銷碳足跡，Verrency的碳行動指數（Verrency Carbon Action Index）將幫助消費者採取永續行動，現在起，只需繼續使用他們的 Visa卡，即可選擇過碳中和的生活。

Visa Eco Benefits永續消費權益延續了Visa的全球願景，成為對氣候產生正向影響的企業，利用Visa的產品、服務、數據、網絡和品牌推動永續的商業活動，支持向低碳經濟轉型。2021年，Visa宣布承諾2040年實現淨零排放，比「巴黎氣候協定」設定的目標提前10年。