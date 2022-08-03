雲端暨數位應用服務商宏碁資訊（6811）3日召開董事會，通過今年第二季財報。單季營收20.56億元、年增18.7％，稅前淨利1.17億元、稅後純益0.93億元，年增逾八成，稅後每股純益（ESP）2.54元，推升其上半年稅後純益達2.08億元，亦有年增七成以上表現，稅後EPS達5.72元，同站歷年同期新高。

宏碁資訊表示，受惠於雲端商機持續發酵，與企業藉由數位轉型增強營運韌性帶動下，帶動其今年上半年在營收及獲利能力上，皆較去年同期有雙位數增長的表現，尤其來自雲端產品及應用開發服務之業務之營收挹注動能顯著。

宏碁資訊以「最懂地端的雲端公司」為定位，投入部署雲端服務的策略奏效，從專業「顧問諮詢服務」開始了解企業客戶的需求，提供「加值應用」或「開發建置」的資訊服務，並在交付系統後進一步提供「維運」服務。

透過完善的客戶旅程，宏碁資訊不論是在遠距辦公、協同運作、大數據、人工智慧領域，或是公有、私有、混合雲平台的遷移或建置，皆能確保客戶需求被滿足。由於與客戶具高緊密性、續約率達九成以上，宏碁資訊也受惠於客戶業務擴張時，服務範疇隨之一同成長。

目前市場對雲端服務的需求與企業迫切需要能夠為營運強化韌性的解決方案，依然維持疫情時期的高速增長。根據CIO IT經理人在2021-2022 CIO大調查中指出企業已導入或未來一年將導入的技術前三名分別為流程機器人，大數據與雲端運算。這也吻合宏碁資訊的C3A+P的核心競爭能力，藉由專業的雲端服務團隊，創造可交付的價值，協助客戶強化競爭優勢，期許成為客戶不可取代（Indispensable）的夥伴。