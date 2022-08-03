為利金融科技業者發展多元的場景服務，深化金融科技創新，提供民眾更安全、有效率的金融服務及提升金融科技業者經營效率，金管會督導聯徵中心於2022年3月31日推出「金融科技業者應用金融聯合徵信中心資料作業」服務，截至8月3日已有數家金融科技業者積極洽談中，其中並有2家已正式遞件申請。

金管會表示，聯徵中心配合「金融科技發展路徑圖」的金融市場跨機構間資料共享政策推出本服務，由當事人於線上向聯徵中心申請個人信用評分後再依其需要自行轉交給金融科技業者，並由聯徵中心對符合資格條件之金融科技業者提供個人信用評分加解密服務，以確保當事人轉交之信用評分正確性及安全性，讓當事人能依個人意願以更方便及安全之方式將個人信用評分資料轉交予金融科技業者，有利促進個人資料之合理利用，提升消費者金融服務體驗，實現普惠金融價值。

金管會表示，聯徵中心已開始進行輔導作業，待審查通過後，金融科技業者將可正式使用本項服務。聯徵中心將透過雙方合約方式，建立對金融科技業者之事前輔導審查及事後查核等管理機制，確保金融科技業者符合個資保護及資訊安全風險控管能力，目前持續受理金融科技業者申請作業中，歡迎有意參與本服務之金融科技業者提出申請。

金管會表示，鼓勵金融科技發展是金管會持續推動的重大金融政策，金管會將持續結合周邊單位專業及力量，推動路徑圖之其他資料共享項目，促進我國數位金融服務之發展，為金融消費者提供更有效率、品質的金融服務。