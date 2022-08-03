美國聯準會（Fed）在今年歷經4次升息後依然不見停手跡象！3名決策官員2日不約而同表示，為了打擊逾40年最嚴重的通膨，Fed直到明年初仍有持續升息的必要。這項訊息也讓外界預期Fed將放緩升息步調的希望為之破滅。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）2日向記者表示，儘管Fed在過去兩次會議罕見調高利率3碼，不過他不排除在9月決策會議上，Fed可能將在再次進行出人意外的升息幅度。

將在明年1月卸任的伊凡斯指稱：「升息兩碼是合理的評估，不過調高3碼也是可行。」他補充這主要視美國通膨是否出現減緩而定。

之後伊凡斯預期到年底的最後兩次會議以及直到明年初，Fed雖然將持續升息步調，但是升幅將回歸到傳統的兩碼。

按照伊凡斯勾勒的升息路徑，到今年12月利率將上調到3.25％至3.5％之間。他認為該水位應有助減緩經濟成長與壓低通膨。

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）也認為，Fed目前距離達成降低通膨目標還有一段長路要走。她的這番言論也推翻投資者預期Fed在年底將利率升至3.5％左右後，明年將轉而調降利率。

戴莉在接受LinkedIn訪問時指出，她預期Fed將會繼續升息到適當水準，之後會保持利率不變一段時間。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）也提到，由於迄今美國通膨率還是大幅高出Fed設定的2％目標，在通膨不見觸頂跡象，Fed還需要更多努力來對抗通膨。

在Fed隸屬鴿派陣營的戴莉與伊凡斯還暗示，他們與其它官員針對持續升息以打擊通膨的看法依然堅定與完全一致。澳洲聯邦銀行策略師克里夫頓（Kristina Clifton）認為，戴莉與伊凡斯對於升息的看法不見動搖，是推高2日美債殖利率與美元走高的主要因素。他還預期美元指數在未來數周將升破108關卡。