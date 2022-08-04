1名男網友日前與大2歲的越南籍女子交往，但全家舉凡父母弟妹全都反對2人交往，父母抨擊女友的國籍，認為對方如同「妓女」，僅是想騙身分證，還以死相逼要他分手，讓他崩潰表示，「國籍真有那麼重要？」文章曝光引起網友熱議。

這名男網友在爆料公社App匿名公社發文，透露自己高中畢業就到工業區上班至今，擔起養育父母與照顧弟妹的經濟重擔，日前認識1名大他2歲的越籍女子，兩人相識後迅速墜入情網，女方也明白他家中經濟狀況不佳，對他很好之外，約會也都搶著結帳。

原PO話鋒一轉表示，父母與弟妹全都反對他與越南籍女友交往，父母認為女方「不配」，還懷疑女友與他交往僅是想騙身分證，羞辱其為「妓女」，就連公司的清潔阿姨也提醒他小心，稱女友在越南恐已有家庭，只是想騙他錢寄回家。

原PO說，父母甚至情緒勒索，若他不與越南籍女友分手，就必須搬出家裡，父母則會跳河了結一生，讓他聽了壓力山大，不能理解好不容易遇上一個喜歡自己的人，卻被所有人反對，崩潰直呼，「國籍就這麼重要？」

文章曝光後，不少網友安慰表示，「為自己而活」、「如果她很好，有些壓力你必須為她承受」、「那既然你們愛的這麼堅定，其他人的想法不重要了」；但也有網友認為，原PO家人的憂心不是空穴來風，「說真的，還是要小心的打聽看看，畢竟國情不同」、「你可以試著跟她說家裡負債1千萬，看她還有沒持續像以前一樣好。 她們很精」。