新北市長侯友宜表示，污水下水道接管工程完工後，住戶後巷變得乾淨，蟑螂、老鼠還有蚊蟲也減少。（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜任內規畫完成新北25萬戶污水下水道接管工程，年底可如期達標，屆時新北市累計接管戶數將超過117萬戶，普及率達到72％，2027年更可突破130萬戶接管，接管率可達到80％。侯友宜表示，新北市是成長蛻變的大都市，每個市民都有污水要處理、環境衛生才會好的觀念，市府也會繼續投入更多資源提高接管普及率。

侯友宜今視察樹林區污水用戶接管工程表示，過去其他縣市污水接管是沒有人要做的，工作環境惡劣，施工人員非常辛苦，在新北這樣密集的城市裡，因為巷弄狹小、地下管線複雜，接管的時候還要住戶拆違建，是困難度極高吃力又不討好的工程，但新北一步一步腳踏實地的接管，讓市民們看見新北的蛻變。

施工人員告訴侯友宜，以前大家不想做，後來看到環境衛生改善後，多主動表達想進行污水改善。當地民眾說，污水接管工程完成後，後巷變得乾淨多了。

侯友宜說，污水下水道普及率提高，讓大家能有一個更好環境，住家就不會常常看到蟑螂、老鼠還有蚊蟲，所以大家一起改變環境衛生，創造一個永續環境。

水利局長宋德仁進一步說明，樹林地區第一期實施計畫將於今年底完成，累計接管2萬7142戶，第二期計畫今年2月已由內政部營建署核定，推動範圍包含樹林中山路二段、三段、中華路、八德街及中正路周邊用戶接管，預計至2027年樹林地區可再接管3萬3527戶，普及率提升至89.68％。

宋德仁表示，感謝內政部營建署每年補助新北約20億污水建設經費，為全國最多，但近年因污水全國總預算刪減，新北市獲中央補助額度減少，加上新北市自2017年起因接管率超過50％，市府需自籌預算，近2年平均每年增加約4億財政負擔。

宋德仁說，在經費短缺困境下，新北市污水補助只占全國15.21％，接管戶數卻占六都36.45％，佔全國31.48％，年平均接管6萬4114戶，約為其他五都2至3倍。