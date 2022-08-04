氣動元件廠氣立大陸上海廠4、5月配合當地政府防疫封控政策，停工近一個半月，第二季合併營收、獲利雖優於第一季，卻不如原先預期，上半年EPS為1.55元，創同期第三高。7月及前七月合併營收因氣動元件需求回歸正常而比昔日略好，卻無法超越去年同期，雙雙創同期次高。

氣立4日董事會承認第二季及上半年財報，第二季合併營收4.87億元、營業利益0.70億元、稅前盈餘0.69億元、本期淨利0.56億元、EPS從去年同期1.07元降至0.80元，創同期次高。第二季合併營收9.56億元、營業利益1.31億元、稅前盈餘1.35億元、本期淨利1.04億元，EPS也由去年同期1.89元降至1.55元，改寫同期第三高。

氣立表示，第二季向來是氣動元件銷售旺季，氣立上海廠配合當地政府防疫，4、5月曾停工近一個半月，是第二季及上半年營收、獲利均優於第一季，卻不如預期的主因。

氣立4日公布，7月合併營收1.85億元，年減4.53％；前七月合併營收11.38億元，年減6.07％，雙雙創同期次高。氣立指出，去年疫情和緩，氣動元件市場需求殷切，今年需求回歸正常但稍好。