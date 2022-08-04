不滿美眾院議長波洛西訪台，大陸祭出軍演與經濟制裁，外界憂慮大陸可能停掉ECFA(海峽兩岸經濟合作框架協議)。對此經濟部表示，ECFA為雙邊互惠機制，條文中並無到期規定。在雙方互蒙其利的情況下，目前並無任何一方書面通知欲終止協議訊息。

大陸對台灣降稅的ECFA早收清單項數共539項，包括18項農產品以及521項貨品，工業產品以石化、機械、汽車零組件產業。金額約占台灣出口金額5％。前年協定屆滿10年，曾引發一波大陸是否提前終止憂慮，不過事後證明北京無此動作。

但這次裴洛西訪台，惹怒中方，大動作軍演，禁我部分食品與水產，被視為只是前哨戰，後續可能動到ECFA。

不過經濟部表示，ECFA為雙邊互惠機制，兩岸針對部份產品相互提供早收優惠關稅，條文中並無到期規定。在雙方互蒙其利的情況下，並無任何一方通知要終止訊息。

即使如此，該部也強調，近年台灣廠商加速回台投資，國內產業持續朝高階製造的方向邁進。政府除持續協助產業鞏固既有市場，也會努力開拓其他市場，避免產業受地緣政治影響方向不變。