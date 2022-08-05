急診科醫師魏智偉分享，一位媽媽生第一胎時領悟到阻止塞奶最好的辦法是要有人吸吮，因此生第二胎後，除了親餵寶寶，她若發現胸部脹痛、但孩子沒有要喝奶，就會請老公幫忙，結果不知道吸吮方式錯了，又或者是頻率太高，這位媽媽的乳頭上出現多個傷口，最後細菌感染導致蜂窩性組織炎，整個右邊的胸部腫痛又發燒。

急診科醫師魏智偉在節目《醫師好辣》上分享，一位媽媽因乳腺發炎來看診，說整個右側乳房都非常疼痛，醫師檢查發現，患者的乳房腫脹發炎又紅，而且還發高燒。

魏智偉表示，患者生第一胎的時候，就領悟到親餵是疏通乳腺最好的輔助，寶寶吸奶能讓媽媽的乳腺暢通，不過，當時她親餵的頻率不高，因為寶寶的胃口不是很好，因此當時她是搭配吸乳器或自己擠奶來輔助，以免塞奶的狀況發生，但這其實很痛苦，因為她很怕痛，所以她也領悟到「有人吸奶才是最好的排空方式！」

魏智偉指出，患者生第二胎後，除了讓寶寶吸奶之外，也會請先生幫忙，想藉此避免塞奶。怎料，老公越吸狀況越糟，女患者表示，每一次感覺到胸部脹痛，都會很擔心塞奶發生，因此就會請先生幫忙，而對方也很賣力，結果不知道是頻率太高，還是吸吮的方式錯誤，結果似乎讓她受傷了。

魏智偉也說，仔細檢查以後，發現女患者的乳頭局部真的有一些傷口，因此判斷她應該不是單純的乳腺發炎，應該是附近有很多細菌感染，最後導致蜂窩性組織炎，所以她才會發高燒，後續安排患者住院治療，加上患者本身又怕痛，所以最後還是打了退奶針，就沒有再繼續親餵了。