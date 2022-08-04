加拿大某公司開出235萬台幣的年薪，誠徵首席糖果長，每年要試吃3500種糖果，平均每天可吃113種糖，被許多網友譽為夢想工作。不過，營養師陳譯庭卻搖頭直呼，一般成人女性每日糖分攝取建議不要超過25公克、成人男性35公克，2至18歲則是25克。如果一顆糖含有3公克的糖，那一天要吃113種，根本嚴重超標，而長期攝取過量的糖恐會導致肥胖、高血壓、心血管疾病與糖尿病。

加拿大糖果公司開出高薪招募「首席糖果長」，主要工作內容就是試吃糖果，應徵條件只有3項，第一個是年齡大於5歲；第二個就是沒有食物過敏，不抗拒任何類型的糖果；最後則是英文流利。應徵上以後，每年的薪資高達10萬加拿大幣（約等於235萬台幣）。徵才訊息曝光，吸引3千多人朝聖，不少網友留言直呼「是夢想中的工作！」

加拿大一間公司開出超高薪水，誠徵「糖果長」，引網暴動。（圖／翻攝自IG）

營養師陳譯庭昨也在臉書發文說，這份工作對很多小孩來說，根本就是美夢成真，每年試吃3500種糖果，平均下來一天要吃113種，還可以主導公司要出哪一款糖果，而且公司還很貼心的提供牙醫保險，看完真的不敢讓女兒知道有這份工作存在。

陳譯庭指出，雖然吃糖很快樂，但是要注意攝取量。根據2020至2025年的《美國飲食指南》建議，2歲以上每天建議不要吃超過總熱量10％的糖分，舉例來說，若1天攝取了2千卡，那1天不能吃超過50公克的糖；2歲以下的幼兒則應避免任何含糖食品。

陳譯庭引述「美國心臟協會（AHA）」的建議說，一般建議成人女性，單日不要攝取超過100卡（約6茶匙，25克）的糖；成人男性則是一天不要超過150卡（約9茶匙，36克）；2至18歲的人則是不要超過1天6茶匙（25克）的糖。

陳譯庭也說，假設一顆糖果含有3克的糖，1天吃113顆糖，總共就會攝取339克的糖，數量非常驚人，而長期攝取過量的糖分，恐會導致肥胖、高血壓、心血管疾病與糖尿病等發生，因此感覺這份工作應該要提供終身醫療險才合理。