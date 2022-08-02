多數人都有喝早餐店冰奶茶腹瀉的經驗，營養師廖敏涵點出5個導致拉肚子的原因，包括冰塊中含有大腸桿菌、一早飲用大量冰品刺激腸胃、奶精含有的油脂難以消化、添加鮮奶不利乳糖不耐症患者、紅茶中添加有通便效果的決明子，其中冰塊衛生是最需要注意的，把所有可能導致腹瀉的成分做成一杯奶茶，通腸效果就會加倍，因此早餐店冰奶茶才有「地表最強瀉藥」之稱。

廖敏涵日前在IG發文指出，不少人都有喝早餐店奶茶就拉肚子的狀況，更有人將它稱為「地表最強瀉藥」，她點出5個可能導致腹瀉的原因，第一是冰塊中含有大腸桿菌，若水源和冰塊製造過程中沒有嚴格控管，冰塊就會變成細菌滋生的源頭，細菌在裡面不斷滋生，就容易導致腹瀉。

第二為一早喝太冰，腸胃受不了刺激，廖敏涵表示，一早起床身體各器官都還沒甦醒，飲用大量冰奶茶對腸胃太刺激，若剛好腸胃功能較差，就會發生不適的狀況。第三是奶茶中添加的奶精，奶精主要由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成，攝取過多易造成腸胃不舒服、難消化。

第四是奶茶有加鮮奶，乳糖不耐者容易因鮮奶茶而不舒服，乳糖不耐症是人體缺乏乳糖酶，導致無法順利消化鮮奶中的乳糖，這些乳糖在大腸中被腸道菌分解後，產生大量氣體、酸性物質等，造成腹脹、腹痛及腹瀉等症狀。

第五點則是紅茶內有添加中藥「決明子」，廖敏涵說，決明子會使奶茶喝起來有「古早味」，決明子具有潤腸通便效果，腸胃敏感的人喝了很有可能拉肚子，上述五種成分都是通腸神器，同時放進一杯奶茶時，通腸效果就會倍增。

廖敏涵提醒，買早餐店奶茶最好盡早飲用完畢，免得細菌滋生，盡量不要選大杯的，以減少大量脂肪、乳糖攝取，還有也不要喝太冰，避免一早對腸胃太過刺激。