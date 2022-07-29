1名網友日前去好市多消費時看傻眼，前方1位阿北一次退了12瓶鮮奶，讓他不禁發文怒罵：「根本就是浪費食物啊！不怕遭受雷公打」，文章曝光後，網友們怒轟：「這種人下輩子等著吃餿水」、「不惜福的人，就一定會折福」、「所以繳年費就是在幫奧客買單」。

原PO於臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享》以「雖然好市多的退貨機制非常方便，但民眾也不該濫用」抱怨，日前他去好市多時，見到前方阿北以「不合」一口氣退了12瓶鮮奶，原PO氣得直呼：「不合的話，怎會買這麼多，然後又拿去退？根本就是浪費食物啊！不怕遭受雷公打」。

原PO無奈透露，好市多櫃台人員表示：「生鮮品退貨一律銷毀處理，就算當天才買的也一樣丟棄」、文章曝光後，大批網友紛紛留言怒罵：「蛤...好浪費哦」、「羞羞臉！這行為真的很可怕」、「這12瓶或許都有開封喝過了」、「浪費那個牛奶我找好久了」、「買那麼多，說不合，騙誰，一般人只會先買一組」、「這種人下輩子等著吃餿水」。

也有人憤怒表示：「太過份了沒公德心應該把他的卡停掉」、「建議退貨次數過多的會員不予續約」、「所以繳年費就是在幫奧客買單」、「不惜福的人，就一定會折福」、「好市多也應該修改退貨機制，根本就是助長這些人的行為，真的很誇張」。