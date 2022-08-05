城中城惡火奪走46條人命。（本報資料照片）

黃格格在郭男小套房內沙發上縱火。（本報資料照片）

黃姓家屬出庭，痛批為什麼不是判死刑，強調她們一定會再上訴。（袁庭堯攝）

高雄鹽埕區城中城大樓46死祝融案，凶手黃格格僅因和郭姓男友吵架，竟故意將未熄滅的香灰倒在小套房沙發上導致閃燃，進而引發大火，事後狡辯無悔意。高雄地院5日依《放火罪》判黃無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

法官表示，黃女僅因為想要阻斷郭男的戀情，就刻意在小套房內製造火勢，害城中城46位住戶死於非命。但依檢方提出的證據尚無法證明黃有殺害城中城大樓住戶的犯意，雖然放火有明顯過失，但仍不構成檢方起訴的殺人罪，據此改依《刑法》第173條公共危險、放火燒燬現供人使用住宅罪以及過失致死罪量刑，並以罪行較重的《放火罪》判處無期徒刑。

黃女生性多疑，懷疑郭男與前女友藕斷絲連，兩人時常為此大吵。2021年10月13日晚間10點多，黃與郭找來2名男性友人在套房飲酒聊天，酒過三巡又為感情事大吵，在場男性友人見狀快閃，郭懶得和女友爭辯，也在當晚11點多藉故離開，躲去附近的友人家，獨留黃一人在套房內飲酒。

黃不斷打電話、傳Line給郭，卻都被已讀不回，她懷疑郭跑去找前女友；隔日凌晨1時許黃女氣到失去理智，想起郭曾嗆她「房子不是我的，有種妳就把這裡燒了」，疑似故意把未熄滅的香灰直接倒在皮沙發後，逕自騎車回家。

不到15分鐘，套房內煙霧瀰漫，一名計程車司機徒步經過發現有異，探頭查看驚見火光，正要轉頭拿滅火器搶救時，「砰！」一聲玻璃窗炸開，火勢一發不可收拾，司機只能大喊「火燒快跑！」

火勢立刻蔓延至一旁機車和雜物，濃煙因「煙囪效應」不斷上竄，高樓層居民僅數人成功逃出，46人嗆死家中，41人倖存。

高雄市政府城中城大火調查報告指出，黃格格用火不當，導致該一樓大批機車延燒，1300度高溫燒到水泥溶解、鋼筋都變形，大樓多數防火門遺失或損毀，根本擋不住濃煙及高溫。

檢方表示，黃格格相當狡猾，在13次偵訊過程中都不認罪、供詞反覆，更拒絕測謊，完全不配合辦案。檢方偵查後認定，黃女僅因猜忌怨恨竟酒後失控，故意點火滋事要讓男友難堪，引發大火害命。加上犯後毫無悔意，態度惡劣，建請法院處以極刑並褫奪公權終身，以昭炯戒。

針對公部門相關責任，檢方強調「查無其他不法情事而有應負刑責之人」。檢方解釋，城中城7至11樓「未辦理建築物公共安全檢查簽證及申報」部分，因工務局人力有限，針對為數不少的「高強度商業類建築物」列管有其裁量權，難認有廢弛職務之嫌；針對城中城1至2樓安全梯擅自設置柵門部分，經查逃生方向免用門禁卡，工務局未曾查處也無責。

至於城中城有未檢修申報消防安全設備一事，消防局多次收到檢舉、派員前往查處，但是城中城管委會經輔導失敗，造成約束、裁處困難，難認消防局有廢弛職務之嫌。

針對城中城總幹事李太明，檢方認為他並非城中城區分所有權人，無需對消防檢修相關事務負責。縱使有向住戶酌收費用，也是維持大樓基本運作，難認具有保證人地位、有防止火災發生的義務。

受害者家屬黃姓女子和媽媽一同出庭聽判，聽到結果時不敢置信，強調黃格格一手害死46條人命，淚批「應該要讓她去和46條冤魂作伴！」，檢方也強調一定會上訴。