哥倫比亞籍的45歲樂壇天后夏奇拉（Shakira），近日被西班牙檢方指控，謊稱她住在國外並以境外公司名義，於2012至2014的3年之間、逃稅多達1450萬歐元（約合台幣4億4300萬），如果罪名成立，她將坐8年牢，並求處7億罰鍰。夏奇拉堅決不認罪，並拒絕檢方提出的和解方案，她的發言人表示夏奇拉一向奉公守法，西班牙稅務局卻持續侵犯她的人權，「夏奇拉有信心法律過程將會證明她的清白。」

根據外媒報導，夏奇拉稱在被指控逃稅的3年內並未住在西班牙，但檢方花了一年多調查她在巴賽隆納的居住情況，稱她那段期間不只住在西班牙，還在巴塞隆納購屋，作為與同居男友、足球明星傑哈德皮克（Gerard Pique），以及他們所生的兒子一起居住的家，認為她沒老實登記，有逃稅之嫌。

代表夏奇拉的律師表示，直到法庭開始審理前，仍有可能與檢方達成協議。目前尚未有具體的審理日期。她和傑哈德皮克6月初才傳因他數度出軌而分手，快2個月後就被西班牙檢方如此追討欠稅，禍不單行。