在國安基金、政府基金實彈進場護盤，以及政策宣示擬祭禁空令等強力作多下，台股今（5）日恢復血氣，大漲近300點，加權指數直攻萬五大關，早盤最高來到14,998.57點，與萬五大關不到2點之差，市場估計成交值小幅回至2,000億元。

台積電扮台股今價一路穩步攻堅，盤中衝上514元大漲14元，相當於貢獻指數121點，此外，聯發科、聯電也同步大漲；此外，日前重挫的中租-KY、豐泰、鴻海、研華、中華電、大立光、陽明、欣興、儒鴻、國泰金、長榮及中信金等電金傳龍頭股齊步大漲。