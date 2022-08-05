國際油價近期大幅回挫，期街口布蘭特正2（00715L）及元大S&P石油（00642U）今（5）日雙雙重挫約6％及2.5％以上；街口投信表示，儘管短期油價走勢因投資人恐慌情緒影響，但最終仍將回歸基本面，建議投資人把握機會擇機佈局。

街口投信分析，布蘭特原油期貨價格已跌至俄羅斯入侵烏克蘭前的水準，自6月中的高點每桶125美元迄今，每桶已跌超過30美元，但俄羅斯與烏克蘭的戰爭仍在持續，這全然是投資人對於經濟衰退的恐懼。

但全球最大的產油國組織OPEC+卻有著不一樣的見解，如沙烏地阿拉伯連兩個月將亞洲的原油銷售定價調升，以致實際銷售價格高於杜拜的原油基準價格達每桶9.8美元，溢價幅度創有史以來最高，凸顯出其非常看好亞洲國家的原油需求。

街口投信分析，另沙國與阿聯酋聯合大公國皆對今年冬季可能出現能源危機感到擔憂，雖內部人士透露兩國有意透過增產來防止危機爆發，但閒置產能的嚴重不足仍是關鍵。

今年7月初，沙國王室對外表示，其最大產能為每日1,200萬桶，但當前的實際產量卻已近每日1,100萬桶，顯見尚可增產的空間僅剩約每日100萬桶，更別說是產量次於他的阿聯酋聯合大公國，儘管短期油價走勢受到投資者的恐慌情緒主導，但最終仍將回歸基本面，建議投資人把握相關投資機會，擇機佈局。