俄烏交戰以來的首艘烏克蘭穀物出口貨輪，即將抵達目的地黎巴嫩，有助緩解全球糧食危機。在此同時，德國前總理施洛德（Gerhard Schroeder）指出，俄烏穀物出口協議有助雙方邁向停火。

身為俄國總統普丁好友的施洛德表示，俄烏穀物出口協議可望為持續5個月的戰事提供停火出路。

施洛德3日向德國《明星週刊》（Stern Weekly）與電視台RTL/NTV表示：「好消息是克里姆林宮望透過談判來解決問題。」施洛德強調，他甫於上周在莫斯科與普丁會面。

施洛德指出，最先成功的是穀物出口協議，或許接下來能逐漸拓展至停火協議。在1998年至2005年擔任德國總理的施洛德，曾經批評俄烏戰爭，但他拒絕譴責普丁。

載有烏克蘭穀物的貨輪2日晚間安全停泊在土耳其博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait），等待3日接受檢查。由俄國、烏克蘭、土耳其和聯合國官員共同組成、設在伊斯坦堡的「聯合協調中心」（JCC），已在當日完成檢查工作。

在獅子山註冊的散裝貨輪「拉佐尼號」（Razoni），1日自烏克蘭南部黑海港口敖德薩港（Odessa）出航，船上載有26,527公噸玉米，目的地是黎巴嫩黎波里（Tripoli）。

在聯合國與土耳其居中牽線下，烏克蘭與俄羅斯7月22日在伊斯坦堡簽訂穀物出口協議，目的是讓俄烏兩國的穀物與化肥重新自黑海港口出口。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，期望有更多穀物船離港，他強調穀物出口協議含蓋27艘貨輪。

此外，一名土耳其資深官員2日指出，土耳其預期每日約有一艘穀物船駛離烏克蘭黑海港口。

全球主要穀物生產國烏克蘭回復出口，可望協助緩解全球糧食短缺，以及糧價躥揚問題。烏克蘭期望出口2,000萬公噸因戰事被封鎖的穀物庫存，和4,000萬公噸新收成。