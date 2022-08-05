新竹棒球場賽事延期，代理市長陳章賢日前組改善小組，經討論後，外野打擊視覺區將增高至8.8米並拓寬，提升打者視覺判別，另內野視覺區也進行改善，本壘後方台階牆面改成與打擊視野區同深色系。

針對外野部分，市府表示，打擊視覺區配合球員需求再調整，預計從原本的5.8公尺向上延伸至8.8公尺，提升打者視覺判別，另也重新刷塗外野座位區及吸音板顏色，與打擊視覺區同色系，改善打者及捕手視覺。

市府指出，為改善投手及內野視覺，本壘後方座位區台階及牆面顏色，也進行改善，改成與打擊視野區同深色系。

另外，為避免影響投手投球與內野守備的視覺，也將依據中職場務組建議，調整好壞球與出局數指示看板位置，預計設置於內野座位區3至4樓的立面。

市府也強調，球場沒有改善完成，沒有獲中職、球員或工會認可前，不會進行任何一場職棒賽事。改善小組將持續邀請專家、球員就各項目給予意見，並積極改善，期盼讓球迷及球員有更好使用體驗。