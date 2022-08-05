曾為無數巨星操刀造型的香港知名美術指導余家安，3日傳出逝世消息，享壽61歲，許多演藝圈人士得知噩耗紛紛發文哀悼，「玉女掌門人」周慧敏也在臉書曬出昔日兩人的合照，並細數過往點滴，讓人為之鼻酸。

香港知名美術指導余家安，在眾多知名電影像是《鐘無艷》、《戲王之王》、《半生緣》中擔任造型設計，更是大咖明星梅艷芳、張國榮的御用造型師，而他總共被金像獎提名將近30次，憑著《狄仁傑之通天帝國》與《西遊伏妖篇》勇奪最佳服裝造型設計獎，另外像是經典電影《英雄本色》小馬哥的墨鏡和風衣造型也是出自他手。

不過本月3日卻傳出余家安不幸離世的消息，噩耗傳出後演藝圈知名人士紛紛發文悼念，「玉女掌門人」周慧敏曬出過往數張合照，只見兩人談笑風生，互動相當良好，接著不捨表示：「親愛的Bruce，感激你從我出道一直下來的照顧和愛惜，無論是演唱會、專輯、電影，太多太多美麗的回憶留在我的心裏，願你好好安息」。

另外像是導演徐克發文哀悼：「余家安老師，多年戰友，如今惜別不捨，感謝多年照顧，願在天之靈安息」，女星姚晨則表示：「今日再看到您的消息，居然是離開。余家安先生，願您在另一個世界，繼續與美為伴」。