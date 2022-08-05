中共解放軍環台軍演，聯電（2303）榮譽董事長曹興誠今（5）日一早召開記者會，宣布捐出30億元加強國防軍備，慷慨捐款也激勵股價大漲，帶動三大法人同步買超達5.44萬張，最後以42.15元大漲2.15元、漲幅5.38％作收，單日市值飆增268億元。

聯電今天扮演半導體多頭明燈之一，繼公布上半每股獲利（EPS）3.35元的亮眼獲利之後，4日公布7月營收年增繳出35％成長率，連10個月創新高，三大法人同步狂敲5.44萬張，尤其外資更一口氣大舉回補4.84萬多張。