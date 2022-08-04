聯強(2347)4日公布第二季稅後淨利23.8億元、每股盈餘1.43元，創同期次高。累計上半年稅後淨利49.2億元，每股盈餘2.95元。

展望第三季，預期市場仍會有傳統旺季的效應，加上重量級新產品的推出、缺貨狀況持續紓緩、各品牌商加大行銷力度，聯強樂觀看待營收方面的表現。

在獲利方面，聯強因轉投資之會計處理改變，依IFRS國際會計準則規定，第三季將會認列一次性評價利益約67億元，約當每股4元。

聯強表示，第二季整體經濟活動明顯放緩，市場雜音不斷，確實對企業營運造成影響。在營收表現上，雖然聯強藉由推動營運服務平台(MSP)、擴大市佔，持續保持業績向上成長；但受到封控、通膨、升息的影響，營運成本提高，使得獲利狀況低於預期。

聯強第二季營收1,034億元，創同期新高，年增7%，為連續四個季度超過千億元大關，累計上半年，營收2,042億元，年增11%，並寫下上半年度首次突破二千億水準的紀錄。

聯強第二季營收1,034億元，連續三季創新高，尤其商用加值業務大幅成長18%，同時寫下連續六季創新高的紀錄，包括資料中心相關產品、網路資安、雲端服務與AIoT等都有兩成以上的年增。元件業務受惠工廠解封加速趕工生產，以及新客戶開發有成，第二季一舉創下單季歷史新高，年增10%。

在獲利表現上，聯強第二季營業成本較去年同期上升6%，營業淨利下滑3%，營業淨利率為1.92%。稅前淨利30.3億元，年減21%，主要因去年第二季獲利包括7.3億元的一次性處分利益，以及依權益法認列的美國新聚思1.9億元投資收益，若排除上列因素，稅前淨利則較去年同期成長4%。第二季稅後淨利23.8億元、每股盈餘1.43元，較去年同期下滑29%。