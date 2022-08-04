全球商用置物設備廠益張（8342）今（4）日公布半年報，上半年合併營收9.85億元，年增31％；受惠於匯兌利益大增及本業營收維持高檔、毛利率提高等利多挹注下，稅後純益為1.41億元，EPS達4.21元、翻倍成長，獲利創同期新高。

益張第二季合併營收4.88億元，年增27.6％，合併毛利率19.9％，較去年同期提高2.4個百分點，稅後純益為0.79億元，單季EPS 2.36元、同樣翻倍成長，創同期新高。

益張指出，第二季受惠新台幣匯率貶值及與客戶協調漲價等因素，雖然原物料成本仍處於高檔，但公司採行適當的原物料備料政策，因此毛利率提升回到正常水準。同時北美客戶需求暢旺，營收維持高檔，本業獲利呈現成長態勢。

此外，業外收益則受惠新台幣匯率貶值，益張之前保有低成本的美元部位，上半年有反應較大的匯兌益利，因此呈現上半年本業及業外獲利皆美。

益張指出，第三季為公司傳統相對營運較淡季節，目前也有感受到客戶調整庫存需求放緩的狀態，但在原物料成本下跌及新台幣匯率維持有利狀況，毛利率應仍有機會維持高檔，益張也將利用此期間調整準備客戶需求，等待下一季營運旺季到來。