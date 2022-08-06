自助餐是最受小資族喜愛的外食之一，但價格計算全憑老闆個人心證，也因此引起不少消費爭議。一名男網友PO文表示，自己自助餐隨便夾夾，竟然價格就破百，實在無法接受，但網友看到照片後一面倒不認同，吐槽原PO。

男網友在臉書《爆廢公社》PO文，自己去買中餐，順便連晚餐一起買，沒想到隨便夾了3菜1肉，就被收了110元，晚餐的4菜1肉更是直接來到115元，讓他直呼「現在自助餐真的好可怕」，也質疑「自助餐算法果然很謎」。

原PO到另一家自助餐夾了4菜+蒜泥白肉便當被收115元，忍不住抱怨「現在自助餐真可怕」。(圖／爆廢公社)

透過照片可以看到，第一個110元的便當主菜是燒臘，配菜則有花椰菜、油豆腐和蒲瓜，第二個115元的便當，則是炒麻筍、瓜子肉、四季豆、三色蛋一片，主菜為蒜泥白肉。

照片曝光後，網友卻一面倒吐槽原PO：「我覺得滿合理的啊...」、「現在菜價漲很多，夾這樣110元完全可以接受」、「你會覺得貴是因為薪水沒漲」、「我住鄉下也覺得這樣很便宜」、「你還是吃白飯淋醬油吧」、「兩個對我來說都過於便宜」，也有人認為第二個比較不OK，有討論空間，但第一個真的合理，沒道理嫌貴。