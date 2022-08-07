烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，俄羅斯軍隊昨晚再次攻擊札波羅熱核電廠，造成一名工作人員受傷以及電廠周圍的輻射監測設施損壞。

這座歐洲最大的核電廠前天也遭到攻擊，而對於兩起事件，俄羅斯皆歸咎於烏克蘭。

Energoatom在Telegram上稱，俄軍昨晚以火箭攻擊廠內的乾式儲存設施，174個裝有用過核燃料的容器露天存放在那裡。

Energoatom說：「札波羅熱核電廠周圍的3個輻射監測感應器受損。如此一來，若發生輻射狀況惡化或用過核燃料容器輻射外洩的情況，將無法及時發現和回應。」

公司補充道，一名核電廠工作人員遭彈片所傷，被送往醫院救治。

針對札波羅熱核電廠再次遭到攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲國際社會對俄羅斯「核恐怖」行徑做出更強有力的回應。

澤倫斯基在推特上寫道，他與歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）通電話時，呼籲對俄羅斯核工業和核燃料進行制裁。