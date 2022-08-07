共軍近日圍台軍演，商總主席賴正鎰表示，這場演習打破多年來海峽中線的默契，台灣所面對的困境比1996年飛彈事件要嚴重好幾倍，在經濟上，台灣的投資評等，勢將受到波及，外界會將台灣定位為不安全、不穩定的地方。賴正鎰呼籲，政府應立即邀集各黨派，召開國是會議，找出對策止血。

「工商界多很焦慮，許多人說最近幾乎都夜不能眠！」一位企業大老指出，在這場中美爭做老大的紛爭中，海峽中線不見了，這意味未來隨時可能被共軍包圍、封鎖，最誇張的是，飛彈從頭上飛過去，共機越線擾台，我軍機升空了，卻什麼事都不能做，蔡政府至今，卻未正視問題嚴重性，找出因應對策。

長年深耕大陸巿場的台商強調，就其了解，這次軍演被對岸視為空前勝利，他們的態度不會軟化，未來在台灣「家門口」軍演恐變常態；反觀台灣，不僅是農產、水產、食品等銷陸受阻，無法有效解決，更令人憂心的是，已有國際大廠對台灣供應鏈、產地標示策略，因中國當局強硬態度改變。

企業大老抨擊，政府不能在做出一連串傾美動作，引發中國當局反制後，兩手一攤，毫無作為，更不能一黨專政獨斷獨行，因為蔡政府代表的是台灣2300萬人，不能因美國眾議院議長裴洛西訪台，推升綠營年底選情，自嗨而無視百姓疾苦，搞壞台灣經濟，罔顧台灣投資環境恐就此走下坡，未能提出相應對策。