港股8日疲弱，恆生指數一度向下摜破整數大關兩萬，目前在20,020.5點，跌181.44點或0.9%。國企指數在開低60點或0.87%後，現在在6,879.13點，跌23.05點或0.33%。

大型科網類股普遍走低，阿里巴巴跌3.1%，小米集團跌2.3%，騰訊跌1.7%，京東集團跌1.5%，美團也跌1.3%。半導體族群中，中芯國際跌幅一度擴大逾2%，華虹半導體翻黑跌逾1%，ASM太平洋則逆漲近1%。

金融股漲跌互見，中國平安保險跌1.2%，友邦保險跌0.4%，匯豐控股、香港交易所以及恒生銀行無明顯漲跌，至於建設銀行以及招商銀行各漲0.6%與0.5%。

澳門出境珠海8日晚間6時起採取逢進必檢政策，且所有在澳民眾於8日以及9日都必須做抗原檢測，博奕類股走低，金沙跌逾1%，銀娛跌0.4%，永利跌逾1%，美高梅跌近2%，新濠也跌0.6%，但澳博卻漲逾1%。