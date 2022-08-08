港府今（8）日召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布放寬自海外及台灣抵港入境檢疫措施，但不包含大陸。目前的7天酒店隔離，將改為「3＋4」，即3天酒店及4天居家檢疫，新措施將於本周五（12日）生效。

綜合香港01與東網報導，根據新調整的檢疫規定，檢疫人士最快可於抵達香港第3日早上9時後離開檢疫酒店，返家接受4天居家檢疫。當局呼籲，相關人士完成3＋4檢疫後，再做3天自行檢測。

醫務衛生局副秘書長馮浩賢說明，新制度下，抵港日會界定為「DAY 0」， 酒店檢疫日數是「DAY1 - 3」， DAY 3中午時分可完成酒店檢疫，然後繼續4日居家檢疫。

香港特首李家超表示，在4天居家檢疫期間，檢疫人士可以外出但不能進入疫苗通行證有主要審核的表列處所，包括餐廳、酒吧、酒館、遊戲中心、浴室、健身室、美容院、派對房間等，亦不能進入安老院舍、殘疾院舍、學校及指定醫務處所等，外出時不能參與摘下口罩活動，亦要每天做快篩，每天都呈陰性結果就可乘坐公共交通工具上班，並進入百貨公司、街市等。

李家超指出，本次的3＋4方案，是平衡風險可控的情況下，希望維護民生活動及香港競爭力，盡量讓社會有最大動力及經濟力，既保護生命又要有正常民生活動。至於與大陸的正常往來，港府仍在努力中，首先要遵重大陸守疫政策，而大陸的標準是7＋3。