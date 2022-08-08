中國大陸7處軍事演習今（8）日上午10點後全部落幕，不過由於陸方前天（6日）又加碼宣布黃海、渤海接力軍演，時間10天到1個月不等，交通部表示將持續嚴密監控台灣周遭海空運動態，以維航安。

交通部長王國材今日表示，中國海事局發布船舶航行通告，向航行黃海南部及渤海灣的海域船舶提出告警，初步研判該等海域不在台北飛航情報區內，不影響台灣國際飛航航路。交通部已要求航港局提醒陽明、長榮、萬海等國籍航商密切注意，避免航行至該等海域，以維護船舶航行安全。

中國大陸7處軍事演習今（8）日上午10點後全部落幕，交通部表示，民航局、航港局持續引導航機及船舶避讓臨時危險區，以維護海空運航行安全，相關航班及船舶已逐步恢復航行。

空運部分，受軍演影響，進出及過境我國航班皆須繞道及避讓，經民航局統計，8月7日全日國際航班起飛138架次、降落145架次、過境147架次，與近4日起飛及降落架次各約150起降架次，無明顯差異；另因軍演第1至6區已於昨日中午12點失效，過境航機已於昨日中午後逐漸回歸正常。交通部表示，後續民航局航管單位仍將嚴密掌握航機動態並提供航管服務，以確保台北飛航情報區的飛航作業安全為首要之務。

海運方面，主要影響基隆港、台北港及高雄港，經航港局統計，8月7日全日，國內7處國際商港進港船舶計118艘次、出港船舶計120艘次，與前3天差異不大，進出港船隻無明顯受影響。為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，週知台灣周邊海域船舶避開相關區域外，該局海事中心亦全天候監控周邊海域船舶航行動態，以維航安。