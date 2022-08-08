林姓男子去年4月因為與朋友許男對刺青問題發生糾紛，林男不滿意刺青作品，竟然持玻璃碎片劃傷許男的右後頸部，造成頸部有12公分撕裂傷，幸送醫無大礙。橋頭地院審理後，以傷害罪判處他10個月有期徒刑。可上訴。

林男與許男因為刺青問題發生爭執，林男於是左手持玻璃碎片劃傷許男的頸部。經屋內的另兩名林姓男子出面制止，並叫救護車將許男送醫。

湖內警方調查，林男到案後坦承犯行，但他主張自己只是傷害許男，沒有殺人犯意。他當時只是希望把刺青作品完成，因為有喝酒與氣憤，所以持玻璃碎片傷人。警方對林男做酒測，酒測值達0.67毫克。

林男當時在酒後失態，先持玻璃片劃傷許男，之後要刺肚子，但第二下沒有刺到。之後兩名林姓男子衝過來阻擋，衝突因此結束。證人說，當時林男並沒有說要教訓或殺死許男等話語。

判決書指出，林男與許男是朋友關係，他花1萬元新台幣請許男刺青，由於兩人對作品認知不同，因此林男持玻璃碎片傷害許男。法官採信林男不具有殺人主觀犯意，是基於傷害犯意而犯下此案，因此判他10個月有期徒刑。