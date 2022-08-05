高雄一名林姓男子騎電動自行車5天內2次酒駕，還都是被同樣2名員警取締，但他不知悔改，被抓還驚呼說：「怎麼又是你們？我頭昏昏！」，讓員警搖頭不已。

小港分局桂陽所警員劉冠廷、賴重允3日凌晨1時許執行巡邏兼取締酒駕勤務，行經小港區桂明街時，發現一男子騎乘電動自行車未將安全帽扣繫上，隨即上前攔查，更發現他滿臉通紅酒氣濃厚，不過林姓男子立即表明拒絕接受酒測，警方也依法掣單舉發。

在員警掣單告發過程中，林男相當無奈說著：「怎麼又是你們？我頭昏昏，」，員警當場拉高音量訓斥：「你怎麼不說又是你！」，原來林男5天前也遭這2名員警攔查告發酒駕違規，一樣選擇拒測，態度讓警方直搖頭。

依《道路交通管理處罰條例》第73條，電動自行車酒駕上路，倘若酒測值達0.15至0.25mg／l，處600到1200元罰鍰，超過0.25 mg／l則依公共危險罪嫌移送法辦，若拒測則為處2400元罰鍰，因次林男才會連2次都選擇拒測。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障