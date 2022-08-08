當評書對上京劇，近期評書家葉怡均和國家文藝獎得主魏海敏合作，以評書《楊家魂》為魏海敏演出的《捧印》作前導，展現不同的傳統表演藝術之美。

葉怡均表示，京劇與評書藝術結合的演出形態，過去曾有先例，「但表現方式不同，多是在京劇中設置說書人角色，以傳統方式將折子戲與折子之間相互串連、讓故事更加完整。」

受到魏海敏邀請，葉怡均除了擔任《楊家魂》的劇本改編，同時邀請演奏家侯廣宇、張士能參與演出，動用5件樂器以上渲染氛圍，將楊家將忠魂不死、幽幽飄蕩於人間的冤屈與情境，帶觀眾穿透陰陽兩界，為《捧印》做一個特別的前導。葉怡均表示，「除了能有新嘗試外，也希望透過聯演的形式，讓分屬京劇、曲藝不同族群的戲迷，得以交流、了解、互相喜愛。」

《楊家魂》登場人物眾多且全是男性角色，包括佞臣潘仁美、清官寇準、七郎楊延嗣的鬼魂、宋太宗、陰曹判官與鬼卒等，說書人1人分飾多角且無道具，短時間內詮釋陰狠、怨憾、清廉正氣等不同情緒，必須取其神，相當耗嗓且不容易。音樂則使用了笛、大笛、把烏（巴烏）、葫蘆絲與琵琶等樂器，賦予不同角色及情緒，如：笛音緩訴七郎的冤屈、葫蘆絲則象徵陰曹判官、琵琶則代表人間正義獲得昭雪等。