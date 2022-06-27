演過獨角戲、唱過實驗與跨界作品，傳藝金曲獎演員黃宇琳以京劇為養分，在藝術道路上持續前進，近期她正式加入國光劇團，並將舉行專場演出，主演《活捉》和《癡夢》，展現苦練多時的蹻功，她表示，每次踩蹻都提醒她學戲的初衷，而《活捉》也是獻給已故恩師崔榮英之作。

蹻功是京劇裹小腳，回顧戲曲之路，黃宇琳表示，蹻功對她而言意義非凡，「學蹻功時腳底長繭、起水泡和掉指甲，也曾一度懷疑為什麼要學？觀眾在哪裡？我一路從討厭、接受到理解，同時也明白其中的傳承意義。」

黃宇琳是京劇大師顧正秋在台弟子，曾獲傳藝金曲獎，她表示，過去長期擔任自由工作者，現在重新回到一個工作規律的團隊，是人生的另一個階段，也為人生做了不同的整理。

戲曲路上，一直都有不同老師熱情地指導黃宇琳，她表示，是這種循循善誘的過程支撐著她，「這讓我有機會在舞台上感受到觀眾的反應，這讓我明白，我承襲的不只是一個工法，還可看見一種京劇希望的延續。」

黃宇琳表示，這次要演出的作品之一《活捉》，是和崔榮英所學，師生倆有難得的緣分，「老師在離開之前，已經不太認得人了，但我打電話聯繫時，老師還說：『小黃啊，我已經把這齣戲教給你了。』我淚流滿面。那時我下定決心，如果有人問我這齣戲，我一定會知無不言地把我所知道的告訴他們，這是老師給我的禮物和責任。」

黃宇琳認為，學戲也像是電玩遊戲和闖關，「每學完一齣戲，都會有個障礙，有時即使突破障礙，拿到寶物，又發現這個寶物要和另外一個寶物結合，才會起作用。」黃宇琳表示，學無止境，「每個階段的學習歷程，都是記憶、技巧、體力、工法的追尋，等練到一定的程度時，又是另外的功課。」黃宇琳專場將於7月9日在台灣戲曲中心大表演廳登場。