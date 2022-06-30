韓國恐怖片《邪門》改編自「恐怖小說大師」全建宇的同名獲獎小說，描繪一家人因為搬到郊區空房，慘遭惡靈騷擾所造成的家庭悲劇。故事以南韓民眾熟知的「五鬼宅」風水為素材，講述鬼怪從玄關、大門、客廳等方向混雜在一起，形成縫隙並在其中聚集，刻劃本來應該是最安全的房子，卻成為最具威脅性的空間。找來透過電影《追擊者》、《煉獄島》、《女哭聲》等多部驚悚恐怖片，獲得多項演技獎項肯定，因此有忠武路「恐怖女王」之稱的徐令姬領銜主演。

徐令姬這次在片中飾演的「明惠」，因為跟丈夫搬到孤零零的空房，開始經歷一連串驚心動魄的恐怖遭遇。她更將透過與眾不同的角色分析及演技，完美消化人物形象，詮釋出角色從失魂落魄，直到走火入魔的形象。尤其片中一幕她做飯給家人吃的場景，原本應該美味的佳餚，結果竟是一盤盤血淋淋的生肉與內臟。只見她開始如著魔般噁吃生肉，甚至飢腸轆轆地拿起盤子狂舔，任盤中的鮮血流滿臉，還把盤子咬破在嘴裡咀嚼，勢必以強烈的衝擊力吸引觀眾目光。

對於自己演出的角色，徐令姬坦言：「雖然我不是一個可以輕易展現自己的人，但明惠是個對自己感情非常坦率的角色，所以在演戲期間，我從內心深處感受到一股痛快的感覺。」至於「恐怖女王」的稱號，她也表示：「雖然我也想克服人們看到我之後，會聯想到恐怖或驚悚的形象，但我也沒有一定要避演這類型角色的想法，我總是有想要比以前做得更好的慾望。」一席話也嶄露出她身為演員的野心。

而徐令姬在片中也將搭檔「天才童星」金甫珉，以及擁有23年演藝經歷的資深演員金珉才，共同演繹令人毛骨悚然的家庭怪談。尤其現實生活中的她，也是2個孩子的媽。當被問到自己是什麼樣的母親時，她也表達了自己的育兒哲學：「每當孩子們向我問問題時，我就會說：『我們一起想想吧。』我想成為一個可以跟孩子們分享的人，同時又是一個在孩子遇到困難時，可以依靠的堅強母親。」電影7月15日在台上映。