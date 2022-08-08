台北城市博覽會將在8月27日登場，北市府估網路看展將達百萬人次、實體看展50萬人次，但北市議員洪健益8日爆料，距離開展只剩20天，負責主辦的研考會竟違反法令規定，既未提報交通維護計畫和大型群聚活動申請，難道是「只准柯文哲放火，不許百姓點燈？」對此，研考會主委黃銘材允諾會回去確認，若違反規定將承擔責任。

台北市議會下午進行交通部門質詢，洪健益指出，研考會估城博會每日最大聚集人數約為3984人，因此不需要送交維計畫，後又改口說線上和線下的觀展人次將達100萬人次，數據差很大。黃銘材解釋，3984人是場館最高容留人數，而市府預估實體展每日可吸引2500人，最高可到3萬人，乘以16天展期，最高將湧進48萬人。

洪健益質疑，據北市大型路外活動交通維持作業辦法，戶外場地舉辦總參觀30萬人次的大型活動，須在活動1個月前送交通維持計畫書，且北市府最近10場大型活動都有依規定繳交，為何城市博覽會不用。黃銘材對此重申他是用場館最高容留人數來算，卻被交通局長陳學台打斷，按規定是看活動吸引人數。

不僅如此，洪再秀出北市大型群聚活動安全管理自治條例，條文中明確表示聚集人數達1000人以上，且持續2小時的活動，如展覽會、徵才會、博覽會及園遊會，都算在大型群聚活動的範圍，假使群聚人數達3000人，就須在活動開始前1個月提交活動申請和交通維護計畫，但研考會也沒照規定申請，是否應該開罰？

不過消防局官員表示，當初研考會沒說會有多少人，而法規牽涉到室內和室外兩部分，室內屬場館興業範圍，目前問題在於外面的狀況，會請研考會確認，符合標準的還是要依規定提報。他強調，原則上延遲申請不會裁罰，未來會輔導研考會遞件並受理。

洪健益再轟，柯文哲花8000多萬交辦研考會替黃珊珊辦畢業展，結果該做得不做，離活動只剩20天，卻沒申請交通維護計畫和大型群聚申請，簡直公然挑市府毛病，難道是柯文哲指示的嗎？過去有多少人民團體因上述法規被罰，如今卻只准柯文哲放火，不許百姓點燈？

對此，黃銘材表示，等等會和內部確認情況，若真的違反規定就是研考會的疏忽，他會承擔相關責任，若有該受的懲罰也會接受。