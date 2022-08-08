美國國務卿布林肯、澳洲外長黃英賢及日本外務大臣林芳正5日發布聯合聲明，嚴正關切中國近日進行大規模軍事演習，譴責中國發射導彈，並敦促立即停止軍事演習。對此，外交部表示，面對挑戰，台灣會沉著應對、堅定捍衛主權與國家安全，堅守民主自由防線，絕不退讓。

布林肯、黃英賢及林芳正8月5日出席在柬埔寨金邊出席「東協外長會議」期間召開「美澳日三邊戰略對話」，會後發布聯合聲明，重申三國將深化基於共同利益與價值觀的夥伴關係，致力維護台海和平與穩定；三國外長同時嚴正關切中國近日進行大規模軍事演習等嚴重影響國際和平與穩定的行動，並對中國發射導彈同聲譴責。

美、日、澳三國外長指出，中方挑釁作為已加劇區域緊張局勢、破壞台海現狀，因此敦促中國立即停止軍事演習。外交部發言人歐江安表示，對於美澳日三國外長值此嚴峻時刻為發出正義之聲，聲援民主台灣、維護台海安全與區域和平，外交部表示誠摯感謝。

她說，中國對台灣無端進行軍事及經濟恫嚇脅迫，只會進一步強化全球民主陣營團結與韌性，以及共同對抗威權擴張與守護民主價值的決心。面對挑戰，台灣會沉著應對、堅定捍衛主權與國家安全，堅守民主自由防線，絕不退讓。

外交部呼籲國際社會持續共同譴責中國片面破壞台海現狀的非理性軍事挑釁行為，侵害國際自由航行與全球貿易正常進行。我方同時籲請世界各國持續聲援台灣並關切台海安全，共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放與和平穩定。