中央研究院8日發布《臺灣貨幣金融改革政策建議書》，建議書研議小組提出三目標、四政策建議，並示警隨著國際金融市場的整合及金融危機不斷出現，台灣的經濟及金融發展呈現遲滯現象，正面臨極需改革的階段。其中，涉及央行相關議題部分，央行提出5點說明。央行強調，對於政府成立主權財富基金，央行向來持正向態度，但強調應先立專法，成立獨立的專業管理機構；資金來源可由政府編列預算或發行特別公債，取得新臺幣資金交予該專業管理機構，其再於外匯市場購買外匯，從事國際投資，不宜由外匯存底無償撥用。

央行的5點說明如下:

一、根據「中央銀行法」第2條，本行法定經營目標包括：（1）促進金融穩定、（2）健全銀行業務、（3）維護對內及對外幣值之穩定，以及（4）在上列目標範圍內，協助經濟之發展。

本行係依據法定經營目標來執行貨幣與匯率政策；長年以來，國內銀行資產品質及承受壞帳能力良好，且通膨穩定，新臺幣匯率相較主要貨幣波動小，臺灣長期平均經濟成長率高於全球平均，均顯示本行達成法定經營目標。

二、本行法定經營目標不包含盈餘繳庫，不會為提高收益而犧牲貨幣政策獨立性。國內利率係由本行理事會綜合考量國內外經濟金融情勢後決定；新臺幣匯率則由市場供需決定，且匯率變動而發生之利得或損失，依法不得列為當年度損益，因此，本行不需要更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫的預算目標。

三、由於各國體制（經濟規模、金融體系運作模式）差異甚大，各國適合的貨幣政策架構，不盡相同。例如，大型經濟體其貨幣政策主要考量利率對總體經濟的影響，臺灣則為小型開放經濟體，貨幣政策須同時考量利率及匯率穩定。而一國金融體系係以資本市場的直接金融或間接金融為主，亦將影響其貨幣政策傳遞機制。為因應國內外經濟金融環境的改變，本行將持續檢視貨幣政策架構的妥適性，必要時進行調整。

四、目前本行、新加坡金管局、南韓央行及瑞士央行均為落後一季公布外匯干預資訊，其中本行與新加坡金管局公布半年資料；南韓央行及瑞士央行則為公布季資料。前述新加坡金管局、瑞士及南韓等央行，自近年公布外匯干預資訊以來，均未追溯公布之前之歷史資料。

五、本行對於政府成立主權財富基金向來持正向態度，強調應先立專法，成立獨立的專業管理機構；資金來源可由政府編列預算或發行特別公債，取得新臺幣資金交予該專業管理機構，其再於外匯市場購買外匯，從事國際投資，不宜由外匯存底無償撥用。