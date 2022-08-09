機捷泰山站北側出入口上月4日正式啟用，該出入口的設立本是讓民眾不需再穿越30公尺的新北大道，可以大幅節省繞道雨停等紅綠燈的時間，讓民眾通勤可以更安全便捷，不過啟用1個月以來，新北市議員宋明宗卻接獲民眾陳情，表示該出入口無法直接通往泰林路方向，必須沿著新北大道繞行至泰林路，完全不便利。

機捷泰山站北側出入口為新北市捷運局代辦工程，由交通部鐵道局提供2.2億經費興建，因原本泰山站僅在新北大道南側設置單一出入口，使民眾要進出站時，都要穿越30公尺寬、雙向6車道的新北大道，不但通行不便，危險性也較高，因此規劃北側第二出入口興建計畫。

該出入口從2020年11月動工，至今年2月完工，並在7月初正式啟用。不過啟用至今1個月，卻有民眾向新北市議員宋明宗陳情，表示該出入口無法直接通往泰林路方向，因為周邊都是工程圍籬，必須沿新北大道人行道繞行才能前往泰林路，十分不方便。

宋明宗接獲陳情後，也與相關單位前往會勘，認為沿途人行道空間狹窄，可能還是會出現人車爭道的情況，確實有增設2至3米臨時便道的需要，同時也會設置無障礙空間，讓民眾往來不只安全也更便利。

對此，新北地政局回應，機捷A5泰山站的新出口日前啟用，因一旁的泰林路為新泰塭仔圳重劃工程範圍，將會進行道路拓寬工程，為確保民眾安全，工程區域會用圍籬圍起，惟考量民眾出入A5站的動線兼安全性，將拆除部分圍籬並整理出一條便道，讓民眾不需再繞至新北大道，可以直接由泰林路進入A5站。