前海基會董事長洪奇昌今（9）日出席政大國關中心舉辦的「兩岸會談的重現與省思：九二共識三十週年」座談會，他表示，九二香港會談後的30年，兩岸情勢與國際環境變化很大，九二共識很難再回去，但兩岸應就可操作性的議題，包括兩岸民生、風險管控等共同利益的基礎上，來重建對話、累積善意、重啟互信。

洪奇昌表示，這30年，兩岸內部與國際戰略形勢產生巨大改變。對於兩岸會談是否可能重現？他說，30年前的兩岸會談有其國際環境與兩岸條件，包括柏林圍牆倒塌、蘇聯解體，造成台灣在內的民主社會有與共產中國對話的信心，加上當時台灣經濟轉型，兩岸經貿快速發展，兩岸政府順應時勢的需要，加上兩岸領導人智慧，推動兩岸務實處理問題。

但是30年後，現在因中美戰略架構改變、中美戰略格局產生典範轉移，從以前的「接觸」（engagement）政策、中美戰略合作關係，再到當今的競爭對手關係。在此大環境改變之下，兩岸關係已經不只是台北和北京的關係，而是在中美戰略架構下的台海／兩岸關係。此外，北京對台文攻武嚇較過去更強，因此重啟兩岸會談很困難。

然而他認為，越嚴峻且關鍵的時刻，重建互信對話的基礎更加重要，但這建立在雙方互信。當年香港會談帶來的省思，就是擱置高度政治爭議問題，他期待，陸方願意就兩岸可操作性的議題，包括兩岸民生、兩岸風險管控等，重啟功能性與事務性的對談，並避免情勢惡化。

洪奇昌表示，從務實與歷史的角度來看，蔡英文總統於2016年就職演說已對九二共識作出清楚表述：「1992年兩岸會談秉持相互諒解、求同存異的政治思維進行溝通協商，達至若干的共同認知與諒解」。這是民進黨重返執政後對九二共識所做的清楚表述，也提到兩岸關係是在中華民國憲法及兩岸人民關係條例之下進行，同時在既有政治基礎上，即包括1992年之後20多年來雙方交流協商所累積形成的現況及成果，兩岸都應共同珍惜與維護。

洪奇昌特別提及大陸全國政協主席汪洋在九二共識30週年座談會上的談話：「30年前兩岸人民選擇以對話代替對抗、以溝通化解分歧、以協商促進合作」洪奇昌說，他對這段話感到珍惜，在當前關鍵且危險的歷史時刻中，他期待兩岸領導人能從30年前的辜汪會談中找到相互諒解、求同存異的精神，而這是兩岸領導人必須負起的責任。

此外，洪奇昌表示，九二共識是在一個特定歷史時期的產物，也是一個特定時期的諒解與妥協，並基於雙方互信之上，同時也是順應時勢、符合當時國際及兩岸所需。就此而言，目前時空環境已改變，北京對兩岸官方交流的政治前提越來越硬，且理解、諒解以及求同存異的空間越來越少，台灣必須面對這點。

他說，北京目前是在中華民族偉大復興進程中促進「祖國統一」，因此中共不會冒進，而是相對務實理性，且具戰略定力。在此情況下，九二共識很難再回去，而維持台海和平穩定的目標是北京所期待，在此雙方共同的上位目標之下，兩岸應該可在控管風險的共同利益基礎上，找到可操作性的議題，來重建對話、累積善意、重啟互信。