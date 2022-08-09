今天座談會有靜宜大學、中山醫學大學、國立暨南國際大學，及文華高中、新社高中、弘文高中等學校參加，近50位教授及教師齊聚一堂，共同關心孩子升學議題。(清水高中提供)

因應108新課綱實施及大學新制考招第一年上路，由清水高中邀請靜宜大學等校，9日於靜宜思源樓舉辦「大學選才與高中育才焦點座談」。清水高中校長蕭建華說，希透過與大學對話協助學生在準備大學申請入學第二階段時，能夠更對準焦距，讓大學可找到適合自己校系的學生創造雙贏。

今天座談會有靜宜大學、中山醫學大學、國立暨南國際大學，及文華高中、新社高中、弘文高中等學校參加。清水高中教務主任翟家甫表示，這場活動從申請入學放榜後，就開始在規畫，不斷協調、溝通和籌備，希望能達到對焦目標，讓雙方都能在這場座談中，讓學生獲得最大助益。

開幕式由靜宜大學校長林思伶主持，清水高中校長蕭建華、文華高中校長黃偉立校長、新社高中校長歐靜瑜、弘文高中校長張輝政及中山醫學大學張元衍教務長、暨南國際大學總務長陳啟東、副教務長林松柏及大學校系教授、8個系所教授及4所高中，近50位教授及教師齊聚一堂，共同關心孩子升學議題。

林思伶指出，期待這場座談會能開啟高中大學攜手共同面對考招的問題，透過不斷的對話，讓彼此更加認識與了解。高中將過去3年推動新課綱與協助高三準備學習歷程檔案的心得，大學端則是提供111大學選才的做法，相互交流，讓彼此了解做為修訂未來做法的依據，希望能夠給學生更多適性輔導。

蕭建華表示，清中擔任前導學校扮演協助區內學校新課綱推動的推手，從自主學習與大學合作，到大學選才與高中育才對焦，希望能為同學帶來最有效的協助。新課綱是大學與高中的共同課題，只有透過這樣的交流活動，才能讓彼此更能聚焦，大家共同朝一致的目標前進-適性揚才。

文華高中校長黃偉立指出，大學重視學生的特質與能力，校系希望找到適合自己的人才。高中扮演著相當重要的角色，就是引導學生在學習歷程中整理出適合校系的特質和能力，這也是這次活動最主要的目的。