碩士學位遭台大撤銷！ 林智堅喊「無辜」：我是受害者

台大學倫會今突然公佈審查結果，桃園市長參選人林智堅今由民進黨立委鄭運鵬、律師黃帝穎共同召開記者會，鄭運鵬表示，台大未尊重當事人權益突襲召開記者會，這是一個沒有程序正義的錯誤決定，是未審先判的審查結果。

委任律師黃帝穎表示，台大學倫會的決定是沒有程序正義的錯誤決定，很明顯，院長蘇宏達在沒審查前就定調是醜聞，這才是學術醜聞。

鄭運鵬對台大學術審理提出質疑，他說，秘密審查卻對外放話、蘇召集人顯然未審先判、「不採用具法律效力的證據、未尊重當事人權益突襲召開記者會、「利用急就章程序成就政治審查、草率否定畢業論文的教授審查。

他強調，他和林市長、黃律師已於7月24日將找得到的資料和檔案，都在法院做了公證，也公開給媒體朋友們指證。一週後，陳明通老師也發了聲明，說明清楚是陳老師將林智堅論文初稿和問卷資料提供給余先生，但台大卻是突襲式的審查，這是一個沒有程序正義的錯誤決定，是未審先判的審查結果。

鄭運鵬強調，蘇宏達先生還沒有看過事證，就直接發信給學生說這事件是件醜聞，還沒有看過資料就已經發信，這才是教育界的醜聞，「我們對這樣的審查程序表達高度的遺憾。」

黃帝穎指出，今天的審查結果有三大違法：一、違反行政程序法第九條客觀義務；二、違反台大學倫要點第一條的公正客觀程序；三、違反比例原則。這三大違法都是目前台大揭露的事實，這次的論文事件很清楚，先有民調內容，甚至2016年2月1日也經過公證確認文稿內容，如今林智堅卻被指責晚畢業所以被認定抄襲，這形同是對於公證法效果的無視，「真的是蘇宏達們比法院大」。

黃帝穎表示，台大學倫會的決定是沒有程序正義的錯誤決定，蘇宏達在沒審查前就定調是醜聞，這才是學術醜聞。「我們受到如此冤屈，一定會硏究據理力爭」。

林智堅律師團對台大學倫會審定撤銷學位也發聲明，一、蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序之公正客觀、學倫會審定違反行政程序法第9條規定客觀義務、學倫會曲解保密規定，無異黑箱作業，既漠視當事人權益，又欠缺有效監督機制擔保，有失公正、學倫會之組織與程序公正客觀有疑，卻有撤銷學位之權限，違反比例原則。