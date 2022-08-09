烏克蘭官員表示，俄羅斯侵略部隊正在頓巴斯發動一波又一波的襲擊，試圖奪取幾個工業重鎮，不過烏克蘭守住了防線，並且有望收復戰略重鎮伊久姆(Izium)。

路透社報導，烏克蘭的頓內次克地區州基里連科(Pavlo Kyrylenko)對烏克蘭電視台說：「此地區的局勢相黨緊張，前線一直遭到砲擊與空襲。但敵人已出現火力薄弱的問題，他們的意圖完全失敗，頓內次克仍然牢牢的守住。」

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)的Youtube影片表示，烏克蘭部隊從俄羅斯佔領者奪回了多夫根克鎮(Dovhenke)，並向伊久姆推進。多夫根克鎮離伊久姆僅有13公里。

烏克蘭軍事總參謀部的戰場報告稱，哈爾科夫北部、東部和東南部的城鎮，持續遭到俄軍坦克、大砲和火箭的攻擊，但是已經不像先前在北頓內次克攻防戰那番強烈。阿列斯托維奇說：「情況有點有趣，俄羅斯一方面想佔領新的城鎮，但是我軍又在敵方薄弱處收復他們忽略掉的領土，烏克蘭最終可能會包圍他們。」

在東南部，烏克蘭持續利用海馬斯火箭(HIMARS,M142)，轟炸聶伯河上的安東諾夫斯基大橋(Antonivsky railway bridge)，破壞俄羅斯的補給線，俄軍曾多次修補，但烏軍總是在修補期間再次轟炸。