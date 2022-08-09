天風證券分析師郭明錤出具的報告總引發市場關注，甚至擔憂有國安疑慮，金管會證期局今日指出，媒體所報導的郭君非國內分析師，目前對境內未註冊的外資券商無管轄權，要回歸註冊地法令辦理。

證期局表示，若發現報告影響到相關股價異常或涉有不法行為，將依法處理。

境外的產業報告是否對我國金融市場以及個股造成影響？證期局表示，證交所、櫃買中心有監視制度，若個股股價波動達一定標準，會公布注意、處置股票；上市櫃公司若發現媒體報導與公司業務事實、揭露資訊不符，可發布重大訊息澄清。