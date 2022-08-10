陸軍金門防衛指揮部今天表示，昨（9）日晚間發現無人機1批1架次，進入北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，後續並持續保持監控及高度警戒。
這已是位於金門方島東方海面，距離金門復國墩漁港約4200公尺，面積僅0.08平方公里的北碇島，自中共軍演以來，連續數晚發現無人機進入禁限制水域上空。
金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態；且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處。
陸軍金門防衛指揮部今天表示，昨（9）日晚間發現無人機1批1架次，進入北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，後續並持續保持監控及高度警戒。
這已是位於金門方島東方海面，距離金門復國墩漁港約4200公尺，面積僅0.08平方公里的北碇島，自中共軍演以來，連續數晚發現無人機進入禁限制水域上空。
金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態；且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處。
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