蔡英文總統針對大陸大規模軍演的夜間談話中，呼籲對方理性克制外，提出兩項重點：一是台灣絕不退縮；二是正常生活不是從天上掉下來的。檢視這兩點的虛實可以了解兩岸的大情勢，甚至可以推測未來。

首先，有關「絕不退縮」，民進黨領導的台灣政府面對美國和日本，何只是退縮，簡直是跪拜叩頭，慘不忍睹。至於面對這次中共大規模軍演，過去蔡總統曾經強硬表示，如果大陸軍機穿越海峽中線，要求國軍必須強勢驅逐。結果這一次大陸軍機不只成群穿越海峽中線，軍艦更接近台灣島，飛彈還穿過台北上空，但蔡政府有派出軍艦正面攔截嗎？任何國家國防的基本程序，當敵方飛彈穿過上空會立刻嗚警報示警，事實上，蔡政府好像裝著沒有這些事，嘴巴抗議而已，不僅是退縮，簡直是龜縮。

至於蔡總統所說「正常生活不是從天上掉下來的」，很不幸的，當她提到兩岸的過去，表現的正是「和平是天上掉下來的」。民國38年後，兩岸從沿海島嶼的熱戰到冷戰對峙，到和平和解，到交流繁榮，有許多人付出的生命和努力貢獻，政府也制定了正確的政策。民進黨全面執政不過6年多，卻已經將台灣帶入全面戰爭的險境，豈是偶然！

蔡總統紀念金門炮戰的勇敢將士時，完全不提蔣中正總統的領導，以及在炮戰中以「一個中國」的理解與中共達成和解。「一個中國」的形式也讓蔣經國總統時期能夠達成兩岸長期的和平，推動台灣經濟的起飛，也才有今天的台積電。

蔡總統完全忽視基本事實，一提到過去的兩蔣，就簡單地一句「白色恐怖」。事實上「白色恐怖」是共產黨的用詞，用以對照紅色革命勢力，結果就是所有的中華人民共和國建國烈士全部被蔡政府平反，還被促轉會尊為台灣民主前輩。

最諷刺的是，他們還汙衊主張兩岸交流和解的人士是「親共」。就像他們自詡「反對外來政權」，然而一碰到日本殖民時期，就崇拜得不得了。

簡言之，民進黨在面對歷史時，是徹底無品無德的機會主義者，骨子裡虛無軟弱，依靠的只是表面的宣傳，以及把年輕人塑造成「戀殖癡呆症」，形成虛無社會。

因此此刻，蔡總統最大程度的「絕不退縮」，不過是裝作什麼事都沒發生。這不只是她的一貫風格，也內化成目前台灣社會的個性。這在投票時不難，但打仗時卻是另外一回事。

問題是，兩岸並非台灣內部，並不是蔡總統所能掌握的，大陸政府很清楚蔡總統的風格，因此合理的推測是，他們會不斷加大對台的軍事壓力，使用一種包括蔡總統在內，所有人都無法假裝看不見的方式，來主導兩岸統一。這一次軍演後，兩岸的統一實際上已經進入具體行動進程了。