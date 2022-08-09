大陸東部戰區公布運油20空中加油畫面。（央視新聞）

大陸央視新聞9日晚間19時報導，共軍東部戰區9日繼續在台灣周邊海空域組織實戰化聯合演訓，戰區海軍出動驅護艦，戰區空軍出動預警機、殲擊機、加油機、干擾機等多批多型戰機，重點演練制空作戰、空中加油、對海支援等科目，錘煉複雜電磁環境下聯合封控能力。

據報導，清晨，東南沿海某機場，東部戰區空軍任務飛行員駕機起飛，戰機掛載實彈直沖雲霄。

戰機升空後不久，就收到地面指揮所的作戰指令。戰機按照作戰編組，及時調整隊形，加強協同配合，抵近任務空域。飛行過程中，根據周邊態勢，調整兵力布勢，制定攔截對策。

攔截編隊飛抵目標區域，在空中指揮員的指揮下，迅速與水面艦船建立協同關係，占空中有利態勢。完成目標分配後，長僚機密切配合，前後艙分工協作，進入待戰接敵狀態。

數秒後，戰機成功擺脫干擾，重新占據有利攻擊陣位，鎖定、發射，連貫實施。攻擊動作完成，戰機迅速機動脫離，轉入巡邏待戰。

東部戰區空軍航空兵某旅飛行員石景昌指出，這次行動凸出超視距空戰，著力檢驗複雜電磁環境下態勢感知、戰術決策和戰法運用，確保做到先敵發現、先敵攻擊、先敵命中，有效驗證了核心制空能力。

行動中，支援保障兵力與空中作戰兵力密切協同，保證戰鬥機長時在空、持續封控。某新型加油機根據作戰支援需求，在預定空域建立加油陣位，做好送油準備。兩架戰鬥機根據油量規畫，按照既定航線飛抵加油陣位，受油順利完成後，迅速返回行動區域，繼續執行聯合封控任。

東部戰區空軍航空兵某團大隊長楊明輝稱，保障有力才能戰無不勝。任務過程中，他時刻關注戰場態勢，保持隨時支援狀態。戰鬥機到達後，按照動作規範密切協同，在較短時間內就完成了雙機對接加油，發揮了空中戰力倍增器作用。

據了解，戰區任務部隊還同步組織了海上搜救、彈藥物資補給、裝備器材搶修、傷患救護轉運等行動。