日電貿（3090）宣布將參與偉詮電（2436）收購陞達科公開收購，手上45.33％陞達科股權將參與應賣，預估處分持股金額最高上看9.93億元，最高處分利益上看6.8億元，相當於挹注日電貿最高達每股盈餘3.81元，加上穩健的本業，日電貿10日順利填息，成為僅次於龍頭廠國巨（2327）之後，第二檔完全填息被動股。

據證交所統計，日電貿持有陞達科股權為45.33％，經過配股配息，持股成本約在3億元以上，換算之下，約當每股22.97元，而公開收購價位高達72.9元，等於日電貿歷經長時間持有，潛在投資報酬率高達217％，以日電貿持有張數計算，這樁公開收購案若順利完成，日電貿的處分利益最高將直逼6.8億元，相當於挹注每股盈餘約3.81元，日電貿將在今年認列這筆業外收益，不過日電貿強調，認列的數字需視最後被收購的股權比率而定。

偉詮電日前宣布溢價14.2％，以每股72.9元價位，公開收購陞達科45％～51％股權，公開收購期限至8月17日為止。

陞達科2020年11月上櫃，掛牌價為每股38元，主力業務為伺服器、5G基站散熱風扇控制IC。