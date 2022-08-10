迪士尼動畫是不少人的童年回憶，每當傳出要改編成真人版時，總會激起熱議，最近在知名網路論壇PTT有網友分享，一位神韻氣質與迪士尼動畫花木蘭十分相似的女子，而且身材火辣，甚至還有驚人的川字腹肌，掀起一股討論。

日前在PTT「Beauty（表特）」版，有網友以〈花木蘭腹肌〉為題，發出一組照片，只見一名亞裔女子擁有一頭黑色滑順的長髮，以及健康小麥膚色，五官相當立體，可以看出該女子眉宇間有股英氣，並且擁有豐滿健美身材，穿著相當大方火辣，還露出難得的川字腹肌，與迪士尼動畫的中花木蘭的氣質不謀而合。

網紅Emma Mei-Li神韻神似迪士尼動畫的花木蘭。(圖/Emma Mei-Li IG)

事實上，這位女子是一位住在美國洛杉磯的網紅名叫Emma Mei-Li，南加大（USC）畢業的她，現在是一名遊戲實況主及Cosplayer。網友們看到這組照片後，紛紛讚嘆「典型的東方美人風格欸好美」、「什麼啦超級像的」、「如果尚氣女主也能像這樣就太棒了」、「花木蘭真人版找她演的話，票房有可能會更好」

原本迪士尼動畫花木蘭要翻拍真人版時，女主角的人選引起網友猜測，不少有網友開玩笑道「唯一支持胡婷婷出演花木蘭！」、「不是胡婷婷就不看了啦」、「唯一推薦胡婷婷」雖然胡婷婷呼聲最高，最後官方決定由劉亦菲擔任女主角。