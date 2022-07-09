37歲女星小禎（胡盈禎）雖然曾因生病暴肥，但近年來她靠著運動、控管飲食，成功瘦回結實精瘦好身材，而她也不吝於展現，今(9日)她曬出穿著白色比基尼的辣照，腰束奶膨曲線讓網友都震撼不已。

小禎穿上平口泳裝搭同色系小褲，露出大片小麥色肌膚，超兇上圍躺下後依舊飽滿，側身秀出迷人S曲線，讓網友都震撼不已，「身材太火了」」、「可以考慮出寫真集」、「妳犯規，水到破表了啦」。

小禎和女兒合影宛如姐妹。(圖／取自小禎臉書)

而除了小禎外，14歲愛女Emma也是越大越漂亮，其中一張她在水中背著女兒，雖然只露出側臉，但母女看上去神韻非常相似，讓網友直呼「母女都是美人」、「根本閨蜜嘛」、「根本是姐妹耶」，引起熱議。

過去小禎深受多囊性卵巢症候群所苦，體重一度暴肥到90公斤，之前靠著運動、控制飲食，成功甩肉，日前她為了節目《女人我最大》20週年，拍攝一系列辣照，她大尺度裸上身入鏡，用雙手巧妙交疊遮住重點部位，豐滿上圍呼之欲出，展現自信模樣，引起熱議。