有「台灣最美歐巴桑」稱號的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，影視歌三棲，日前受邀出席金曲獎，以一襲深V墊肩褲裝驚豔全場，更拿下星光大道最高收視，人氣依舊不減，對此，資深藝人曹西平也點出她多年來地位屹立不搖的關鍵。

陳美鳳金曲獎當天，不僅在紅毯邊走邊脫大衣，大露酥胸吸引眾人目光，還和蔡昌憲搭檔頒獎，展現最萌身高差，讓典禮和星光大道最高收視都落在她身上，可見觀眾就是喜歡看她，人氣絲毫不墜。

而她之後也在社群發文，PO出紅毯戰袍的美照，透露很怕突然下雷陣雨打亂計畫，但只要做好萬全的準備和備案就不怕，還有盡全力，「能100就不要只做90」。

貼文曝光後，吸引1.6萬網友按讚，不少圈內好友也紛紛留言，曹西平大讚「美鳳妳到底要我們眼睛看哪裡，逼死誰？以前秀場你更是大膽性感，過了這麼多年了，依然叫妳第一名性感女神」，他也向年輕後輩喊話，「學著點什麼叫做態度，40多年了(仍)堅持敬業的態度」。

而陳美鳳被誇到也不好意思回應「謝謝曹哥留言鼓勵，我是活到老學到老，保持心態年輕和好奇心」，網友也對他一番話表示認同，「敬業的鳳姐，保持最佳狀態，真的很欽佩」。