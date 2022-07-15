南投康建生技公司爆發4死槍殺案，震驚全台，兇嫌李鴻淵今天(15日)下午遭逮。對於李鴻淵的描述也出現多種版本，有鄰居指出他脾氣大，愛找人輸贏，但也有另一名鄰居受訪表示，李為人不拘小節，平日都相當熱情，案發當天早上還來自家作客，無法想像犯下兇殘槍擊案。

一名鄰居表示，李鴻淵平日作息固定，慷慨大氣，三不五時就分送左右鄰里自己釣到的魚，也相當疼惜妻子，總是親自出門接送上下班，子女都已成家立業，目前在外地工作，生活頗為單純。

鄰居說，李鴻淵8年來工作不順，幾乎每份工作都會與同事起衝突，還做到一身都是病痛，但為人卻也相當熱情，平日習慣開著自小客出門，看見鄰居們在走路，就會搖下車窗招呼「我載你一程啦」。

還有鄰居表示，李鴻淵案發當天還來自家作客與狗嬉戲，從當時神情來看完全沒有異狀，相當自然，實在難以置信他會如此痛下殺手，如今回想實在讓人毛骨悚然。

不過李鴻淵也爆出許多前科，包括20年前曾因停車糾紛，痛毆身障鄰居，遭法官訓斥以強欺弱，最終判賠定讞。